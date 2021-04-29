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«Реал» сравнял счёт в серии с «Эфесом», второй раз подряд совершив суперкамбэк в концовке

«Реал» сравнял счёт в серии с «Эфесом», второй раз подряд совершив суперкамбэк в концовке
Баскетбол / Евролига 0
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В Мадриде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Реал» принимал «Анадолу Эфес».

Хозяева уверенно начали встречу и после первой четверти повели с перевесом в 6 очков — 19:13. Но уже в следующей десятиминутке стамбульцы совершили рывок и на большой перерыв ушли в статусе лидера — 47:36. В третьем отрезке хозяева немного сократили отставание в счёте — 57:66.

На старте четвёртой четверти «Анадолу Эфес» вновь довёл преимущество до двузначного — 72:59. Но после «Реал» выдал мощный отрезок и вырвал победу — 82:76. Таким образом, мадридцы сравняли счёт в серии — 2-2. Напомним, что в третьем матче серии «Реал» в заключительной четверти сумел отыграть отставание в 14 очков.

Усман Гаруба (24 очка, 12 подборов) и Джейси Кэрролл (20 очков) стали лучшими у «Реала», в составе «Анадолу Эфеса» выделялись Родриг Бобуа (23 очка) и Шейн Ларкин (22 очка).

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2021, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
82 : 76
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Гаруба Алари - 24, Кэрролл - 20, Льюль - 8, Фернандес - 8, Абальде - 7, Тайус - 7, Томпкинс - 5, Алосен - 3, Козёр, Лапровиттола, Рейес, Тэйлор
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 23, Ларкин - 22, Мичич - 9, Данстон - 8, Симон - 6, Синглтон - 5, Андерсон - 3, Балбай, Морман, Пляйсс, Тунджер, Шанлы
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