«Реал» сравнял счёт в серии с «Эфесом», второй раз подряд совершив суперкамбэк в концовке

В Мадриде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Реал» принимал «Анадолу Эфес».

Хозяева уверенно начали встречу и после первой четверти повели с перевесом в 6 очков — 19:13. Но уже в следующей десятиминутке стамбульцы совершили рывок и на большой перерыв ушли в статусе лидера — 47:36. В третьем отрезке хозяева немного сократили отставание в счёте — 57:66.

На старте четвёртой четверти «Анадолу Эфес» вновь довёл преимущество до двузначного — 72:59. Но после «Реал» выдал мощный отрезок и вырвал победу — 82:76. Таким образом, мадридцы сравняли счёт в серии — 2-2. Напомним, что в третьем матче серии «Реал» в заключительной четверти сумел отыграть отставание в 14 очков.

Усман Гаруба (24 очка, 12 подборов) и Джейси Кэрролл (20 очков) стали лучшими у «Реала», в составе «Анадолу Эфеса» выделялись Родриг Бобуа (23 очка) и Шейн Ларкин (22 очка).