Кириленко и Базаревич отреагировали на жеребьёвку чемпионата Европы для сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и главный тренер национальной сборной Сергей Базаревич отреагировали на результаты жеребьёвки чемпионата Европы для сборной России. Напомним, по её итогам команда России сыграет в одной группе с соперниками из Грузии, Испании, Турции, Бельгии и Болгарии.

«Группа сложная, но что поделаешь? Мы же хотим быть лучше. Значит, надо играть с любыми соперниками.



Из-за пандемии Евробаскет перенесли на следующий год, и пока до него слишком далеко, чтобы строить планы. Прямо сейчас на повестке дня у сборной России – олимпийская квалификация, до которой осталось всего два месяца. Пока сложно давать прогнозы даже на отбор в Сплите, что уж говорить о турнире, который будет уже в следующем олимпийском цикле и до которого почти полтора года. Но, как всегда, знаем, что при любом составе команда будет выкладываться на паркете без остатка и не оставлять болельщиков равнодушными.



Надеемся и на то, что за 16 месяцев мир продвинется в борьбе с коронавирусом, чтобы лучшие национальные команды Европы снова могли играть, как им и подобает, на заполненных зрителями аренах», — сказал Кириленко.

Сергей Базаревич также напомнил, что на сегодняшний день приоритетом для команды является квалификация на Олимпиаду.

«Довольно необычно обо всём этом разговаривать сейчас, когда до Евробаскета еще более года. А с учётом того, что сейчас у нас есть совершенно другая главная задача – отобраться на Олимпийские игры – все эти результаты жеребьёвки принимают немного абстрактный вид.



О группе могу сказать, что в европейском баскетболе слабых команд сейчас нет, а сильные на бумаге будут сильно зависеть от того, кто приедет. Суперфаворитов уже не осталось, хотя те же испанцы на протяжении многих последних лет ими были. Но все эти успехи связаны с поколением Газолей, которое постепенно уходит.



Сборная Испании уже меняется, судя по тому, кто играл за неё в отборочных «окнах». Хотя кто знает – аргентинец Луис Скола приехал два года назад на чемпионат мира и в 39 лет не выглядел слабым, а теперь в 41 хочет выступить на Олимпиаде в Токио. Как, впрочем, и Пау Газоль.



Сложно судить и о силе нашей группы. Опять же, на бумаге видны шестёрки послабее. А как будет в реальности, очень трудно сейчас издалека оценить. Опасаться надо всех. Ни одна команда сейчас не может выйти и сказать: «Ну, этих сейчас укатаем». Чуть где-то расслабился – и всё. Отборочный турнир в «окнах» это прекрасно показал. Особенно, когда есть недокомплект у некоторых команд», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.