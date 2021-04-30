«Милуоки» потерял Янниса Адетокунбо

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо покинул площадку в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (136:143) из-за растяжения связок правого голеностопа, сообщает ESPN.



Адетокунбо получил травму на первой минуте, когда пытался с помощью евростепа пройти баскетболиста соперников Келли Олиника. Яннис наступил на ногу Олинику, соперник получил фол. Адетокунбо реализовал два штрафных, после чего отправился в раздевалку. Яннис смог вернуться на скамейку и досмотреть матч своей команды до конца.



Адетокунбн перед матчем находился в списке травмированных «Милуоки» из-за проблем с голеностопом, но вероятность его участия в игре оценивалась как высокая. Главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер заявил, что травма Янниса вряд ли является серьёзной.