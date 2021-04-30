Кристапс Порзингис выбыл с новой травмой в первом матче после возвращения в строй

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (115:105) из-за болей в левом колене, сообщает Clutch Points.



Порзингис в матче с «Пистонс» вернулся в строй после трёх пропущенных игр из-за травмы голеностопа. Левое колено беспокоило латвийского баскетболиста в плей-офф-2020, из-за чего он не смог полноценно помочь «Далласу» в серии первого раунла против «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4). В межсезонье Порзингис перенёс операцию на суставе, из-за чего пропустил начало регулярного чемпионата.



Порзингис набирает 20,4 очка, 9,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру в нынешнем сезоне. В матче против «Детройта» Кристапс записал себе в актив 11 очков за 21 минуту.