Кристапс Порзингис выбыл с новой травмой в первом матче после возвращения в строй
Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (115:105) из-за болей в левом колене, сообщает Clutch Points.
Порзингис в матче с «Пистонс» вернулся в строй после трёх пропущенных игр из-за травмы голеностопа. Левое колено беспокоило латвийского баскетболиста в плей-офф-2020, из-за чего он не смог полноценно помочь «Далласу» в серии первого раунла против «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4). В межсезонье Порзингис перенёс операцию на суставе, из-за чего пропустил начало регулярного чемпионата.
Порзингис набирает 20,4 очка, 9,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру в нынешнем сезоне. В матче против «Детройта» Кристапс записал себе в актив 11 очков за 21 минуту.
Рекомендуем вам
- 30 апреля 2021
-
08:12
-
08:08
-
07:51
-
07:48
-
06:53
-
00:27
- 29 апреля 2021
-
23:58
-
22:52
-
22:48
-
21:36
-
20:57
-
19:57
-
19:17
-
18:58
-
18:11
-
17:40
-
17:35
-
16:50
-
16:03
-
15:52
-
14:51
-
14:40
-
13:40
-
13:07
-
11:42
-
11:25
-
10:45
-
10:36
-
09:44
-
09:35
-
08:35
-
08:33
-
08:28
-
08:26
-
07:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам