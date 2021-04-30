Роскошная передача Майка Джеймса и потрясающее попадание Стефена Карри — в топ-10 дня НБА

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли эффектная передача защитника «Бруклин Нетс» Майка Джеймса и невероятное попадание разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Лучшим моментом был признан мощный данк центрового «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса.
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Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерс» (130:113) набрал 1 очко, 7 передач, 3 подбора при 4 потерях за 25 минут на площадке. Защитник смазал все 7 попыток бросков с игры. Джеймс провёл четвёртый матч в составе «Нетс». Ранее он набирал 8 очков в игре против «Бостон Селтикс», 2 очка в матче с «Финикс Санз», а также 11 очков и 8 передач во встрече против «Торонто Рэпторс». Майк подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года. В межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.
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