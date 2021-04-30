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«Монако» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале УНИКС

«Монако» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале УНИКС
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился второй матч финальной серии Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Монако». Команда Прифтиса неплохо начала встречу, поведя после первой четверти со счётом 26:24. К большому перерыву гости вышли вперёд — 68:67. В третьей десятиминутке лидер снова поменялся — 67:66 в пользу УНИКСа. Но в заключительном игровом отрезке инициативу снова перехватили монегаски и оформили победу со счётом 86:83.

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Монако», благодаря чему команда завоевала трофей Еврокубка.

Самым результативным в составе победителей по итогам второго матча с УНИКСом стал Роб Грей, набравший 25 очков. Маркос Найт оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. В составе УНИКСа дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Джона Брауна.

Еврокубок. Финал. 2-й матч
30 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 86
Монако
Монако, Монако
УНИКС: Браун - 16, Теодор - 15, Канаан - 11, Смит - 10, Уайт - 9, Клименко - 6, Узинский - 5, Уолтерс - 5, Антипов - 3, Холланд - 3, Жбанов, Колесников
Монако: Грэй - 25, О'Брайен - 16, Бост - 14, Найт - 14, Лессор - 8, Йегет - 7, Ндойе - 2, Демаис-Баллу, Инглис, Шупа
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