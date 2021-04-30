«Монако» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале УНИКС

В Казани завершился второй матч финальной серии Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Монако». Команда Прифтиса неплохо начала встречу, поведя после первой четверти со счётом 26:24. К большому перерыву гости вышли вперёд — 68:67. В третьей десятиминутке лидер снова поменялся — 67:66 в пользу УНИКСа. Но в заключительном игровом отрезке инициативу снова перехватили монегаски и оформили победу со счётом 86:83.
Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Монако», благодаря чему команда завоевала трофей Еврокубка.
Самым результативным в составе победителей по итогам второго матча с УНИКСом стал Роб Грей, набравший 25 очков. Маркос Найт оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. В составе УНИКСа дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Джона Брауна.
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