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Димитрис Прифтис прокомментировал поражение УНИКСа в финале Еврокубка

Димитрис Прифтис прокомментировал поражение УНИКСа в финале Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвёл итог второго матча серии финала Еврокубка против «Монако» (83:86, 0-2).

«У меня странные ощущения. С одной стороны, я разочарован поражением и тем, что мы не завоевали титул на своей площадке. Но с другой — хочется отметить путь, который мы проделали в этом розыгрыше Кубка Европы. Мы добились нашей главной цели — завоевали путёвку в Евролигу. И я хочу сказать браво всей своей команде. Не хочется недооценивать их заслуги и работу из-за этого поражения. Сезон был не совсем идеальным, но очень хорошим.

Из-за травмы у нас сегодня не играл Джордан Морган, а у Джона Холланда в начале матча появились проблемы с дыханием. Надеюсь, с ним не случилось ничего серьёзного. Жаль, что мы не подарили нашим болельщикам хотя бы одну победу. Играть при такой поддержке было очень приятно», — приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».

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