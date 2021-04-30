Артём Дзюба посетил матч «Зенит» — «Барселона» в плей-офф Евролиги
Нападающий Артём Дзюба посетил четвёртый матч плей-офф Евролиги «Зенит» — «Барселона» (74:61, 2-2 в серии). Футболист присутствовал на VIP-местах «Сибур Арены».
В составе «Зенита» лучшую статистику показали разыгрывающий Кевин Пангос (20 очков, семь передач), тяжёлый форвард Алекс Пойтресс (12 очков), атакующий защитник Остин Холлинз (11 очков) и центровой Тарик Блэк (11 очков). У «Барселоны» самыми результативными стали Ник Калатес (19 очков), Кори Хиггинс (13 очков), Кайл Курич (восемь очков) и Никола Миротич (семь очков). Центровой Брэндон Дэвис набрал одно очко после успешного выступления в трёх первых играх серии. Пятый матч серии до трёх побед состоится на арене «Палау Блауграна» в Барселоне 4 мая.
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
00:34
-
00:23
- 30 апреля 2021
-
23:51
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:20
-
21:05
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
18:00
-
16:48
-
15:30
-
14:15
-
13:44
-
12:31
-
12:20
-
11:24
-
10:25
-
09:48
-
09:20
-
08:19
-
08:12
-
08:08
-
07:51
-
07:48
-
06:53
-
00:27
- 29 апреля 2021
-
23:58
-
22:52
-
22:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам