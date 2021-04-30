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Артём Дзюба посетил матч «Зенит» — «Барселона» в плей-офф Евролиги

Артём Дзюба посетил матч «Зенит» — «Барселона» в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Нападающий Артём Дзюба посетил четвёртый матч плей-офф Евролиги «Зенит» — «Барселона» (74:61, 2-2 в серии). Футболист присутствовал на VIP-местах «Сибур Арены».

В составе «Зенита» лучшую статистику показали разыгрывающий Кевин Пангос (20 очков, семь передач), тяжёлый форвард Алекс Пойтресс (12 очков), атакующий защитник Остин Холлинз (11 очков) и центровой Тарик Блэк (11 очков). У «Барселоны» самыми результативными стали Ник Калатес (19 очков), Кори Хиггинс (13 очков), Кайл Курич (восемь очков) и Никола Миротич (семь очков). Центровой Брэндон Дэвис набрал одно очко после успешного выступления в трёх первых играх серии. Пятый матч серии до трёх побед состоится на арене «Палау Блауграна» в Барселоне 4 мая.

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