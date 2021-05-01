Хавьер Паскуаль: чувствую себя гражданином России и невероятно счастлив быть здесь

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» не стал сдерживать эмоции и рассказал о своих чувствах к России.
«На данный момент у меня двадцать с чем-то трофеев — даже не помню, сколько точно. Я уже достаточно сделал в своей карьере. Стараюсь построить что-то сложное, что-то новое. Сейчас чувствую себя так, будто я гражданин России, и невероятно счастлив быть здесь. У меня было много предложений и до того, как я перешёл в «Зенит», и сейчас их тоже много, но я хочу быть тут. Счастлив тем, как провожу этот сезон, потому что, повторюсь, действительно хотел построить что-то великое здесь, а не в каком-то другом месте. Именно поэтому я тут.
Это не вопрос возможностей. Возможности есть всегда. К счастью, мою работу так или иначе отмечают во всей Европе. Я много лет провёл в Евролиге, я тренер Евролиги. К счастью, у меня есть много возможностей для того, чтобы двигаться в любом направлении, но хочу повторить, что я сам хочу быть здесь. Уже чувствую себя ещё одним жителем Петербурга и хочу оставаться тут. Это моё решение», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
Напомним, счёт в серии «Зенита» с «Барселоной» — 2-2. Решающий поединок пройдёт 4 мая в Испании.
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