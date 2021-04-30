До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной

Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.

«Зенит», впервые вышедший в плей-офф Евролиги, провёл четвёртый по счёту матч четвертьфинальной серии плей-офф с победителем регулярного чемпионата «Барселоной». Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене», завершилась победой хозяев со счётом 74:61.

Таким образом, судьба путёвки в «Финал четырёх» будет решена в пятом решающем матче серии на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии 4 мая. У «Зенита» более чем неплохие шансы составить компанию ЦСКА в решающей стадии евросезона.

«Барселона» выходила на сегодняшний матч, ведя в серии со счётом 2-1. В первой встрече «Зениту» удалось вырвать победу — 76:74. В следующих двух матчах подопечные Хавьера Паскуаля огрызнулись, но уступили со счётом 78:81 (в овертайме) и 70:78 соответственно.

С первых секунд четвёртого матча санкт-петербургскому клубу удалось выйти вперёд — на седьмой минуте «Зенит» уже обеспечил себе двузначное преимущество. Петербуржцы продолжили уверенно лидировать и во втором отрезке — к большому перерыву команды подошли со счётом 36:26.

«Зенит» напрягся, ЦСКА может расслабиться. Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе Вероятно, армейцы уже сегодня узнают соперника по «Финалу четырёх». А вот со второй парой всё куда более туманно.

В целом в первой половине матча каталонцы не показали выдающейся результативности — это заслуга хозяев площадки. До перерыва «Зенит» хорошо справился с тем, чтобы закрыть и Николу Миротича, и Кори Хиггинса, и Алекса Абринеса, и Ника Калатеса, который почувствовал себя чуть свободнее только в третьей четверти.

В целом в плей-офф «Зениту» отлично удаётся контролировать боевую мощь «блауграны» — самый результативный игрок команды Миротич в четырёх матчах в среднем набирает всего девять очков против 16,9 в регулярке. В этом матче он записал в свой актив всего семь очков. Доставивший «Зениту» немало проблем в предыдущих матчах Брэндон Дэвис как будто и не присутствовал на площадке — за 25 минут он набрал одно очко, один подбор и две передачи. 40-летний Пау Газоль ожидаемо не подстраховал его и закончил встречу с нулём в графе результативности.

«Зенит» творит историю, ЦСКА ждут трудности. Решающая неделя плей-офф Евролиги «Милану» осталось дело техники, в четвёртой паре уже фактически всё ясно. Участников «Финала четырёх» можем узнать уже в пятницу.

Во второй половине матча гости не сумели даже приблизиться к «Зениту» — третья четверть, прошедшая под диктовку российского клуба, завершилась со счётом 58:38 на табло. Блистать на площадке начал разыгрывающий петербуржцев Кевин Пангос, который стал самым результативным в составе победителей — на его счету 22 очка, два подбора и восемь передач.

Хоть что-то противопоставить сопернику «Барсе» удалось с помощью поздно проснувшегося Ника Калатеса (19 очков, пять подборов, две передачи), которому защитники «Зенита» дали вдохнуть свободнее во второй половине, а также Кори Хиггинса (13 очков, два подбора, четыре передачи). Благодаря их усилиям к концовке заключительного отрезка каталонцам удалось сократить отрыв с 22 очков до 13, но о борьбе за победу речи уже и не шло.

В целом «Зенит» проводит удивительный сезон — и первый выход в плей-офф в истории, и первая победа в регулярке Единой лиги ВТБ. В пятом решающем матче петербуржцы могут и вырвать у «Барсы» победу в серии. До мечты остался один шаг. Затянувшийся четвертьфинальный розыгрыш с андердогом явно окажет моральное давление на звёздную «Барселону», которая уже в четвёртом матче выглядела абсолютно беспомощно на фоне «Зенита».

На стороне победителей регулярки будет преимущество домашней площадки — встреча пройдёт на «Палау Блауграна» в столице Каталонии — но не стоит забывать, что в Европе матчи по-прежнему проходят без зрителей. В «Палау» команда Хавьера Паскуаля уже побеждала, могла сделать это дважды.

ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге «Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.

Столь упорной борьбы с одним из фаворитов турнира от «Зенита» мало кто ожидал. Неизвестно, как бы сложилась эта серия, не потеряй команда Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитку. Возможно, «Зенит» всухую разбил бы «Барсу», что стало бы шокирующим ударом по репутации главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.

Сегодня «Зениту» удалось не только избежать вылета из плей-офф, но и замахнуться на невероятный прорыв. Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. Решающий пятый матч состоится 4 мая — если и в этот день петербуржцам удастся удержать «Барселону», эта победная феерия надолго запомнится болельщикам сине-бело-голубых, а имя Хавьера Паскуаля гарантированно войдёт в историю клуба.