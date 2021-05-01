Андерсон Варежао вернулся в НБА
«Кливленд Кавальерс» подписали бразильского центрового Андерсона Варежао до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
38-летний Варежао не играл в НБА с сезона-2016/17. Центровой провел за «Кливленд» 12 из 13 сезонов в лиге. Он был отчислен из «Голден Стэйт Уорриорз» в феврале 2017 года, не доиграв сезон с чемпионской командой, но принял от организации чемпионский перстень. Варежао после отчисления перешёл в бразильский клуб «Фламенго», а также продолжил выступать за национальную сборную Бразилии. На клубном уровне он не играл с 2019 года.
Варежао провёл 627 матчей в НБА со средними показателями 7,3 очка, 7,2 подбора, 1,2 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота.
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