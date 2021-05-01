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Шакил О'Нил назвал топ-5 игроков современной НБА

Шакил О'Нил назвал топ-5 игроков современной НБА
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легендарный центровой, а ныне телеэксперт Шакил О'Нил назвал топ-5 игроков в нынешней НБА.

«Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Кевин Дюрант, Леброн Джеймс и я бы назвал Джоэла Эмбиида», — приводит слова центрового Parlons-Basket.

Интересно, что в рейтинге Шакила нет двукратного MVP НБА и действующего обладателя этого звания Янниса Адетокунбо, а также фаворита на звание MVP в нынешнем сезоне, центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

По версии НБА, лишь трое игроков из пяти, названных О'Нилом, входят в топ-10 претендентов на получение награды Самого ценного игрока сезона, речь идёт о лидере «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лилларде, защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, а также о центровом «Филадельфии» Джоэле Эмбииде.

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