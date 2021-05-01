Гилберт Аренас назвал топ-5 разыгрывающих в истории НБА
Бывший баскетболист, а ныне эксперт Гилберт Аренас поделился мнением о том, кого он считает лучшими разыгрывающими в истории НБА.
«Если мы говорим о пяти лучших, то это… Мэджик Джонсон, Джонс Стоктон, Леброн Джеймс. Также я выберу Криса Пола. Джейсон Кидд испытывал сложности, потому что не очень хорошо бросал. А у Нэша было великолепное видение площадки. Если бы он играл сейчас, мы бы говорили, что его невозможно остановить.
Если говорить о тех, кто выступает сейчас, я бы выбрал Леброна, Криса Пола, Расселла Уэстбрука и Дэмьена Лилларда», — цитирует Аренаса Fadeaway World.
При этом Аренас упомянул и Кайри Ирвинга, но сказал, что не мог бы убрать кого-либо из списка ради него. В то же время Аренас высоко оценил Ирвинга.
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