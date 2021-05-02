«Голден Стэйт» потерял одного из лучших игроков из-за серьёзной травмы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре получил разрыв связки левого запястья и перелом ладони, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Убре усугубил травму запястья 9 апреля и выбыл из строя на 11 дней, после чего вернулся на площадку и провёл пять матчей, играя с повреждением. Форвард «Уорриорз» пройдёт дополнительное медицинское обследование, которое поможет выяснить, способен ли он продолжить играть с травмой до конца регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Убре провёл 55 матчей, набирая в среднем 15,4 очка, 6,0 подбора, 1,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота. В межсезонье-2021 контракт Убре истекает, баскетболист станет неограниченно свободным агентом.