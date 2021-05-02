«Голден Стэйт» потерял одного из лучших игроков из-за серьёзной травмы
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре получил разрыв связки левого запястья и перелом ладони, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Убре усугубил травму запястья 9 апреля и выбыл из строя на 11 дней, после чего вернулся на площадку и провёл пять матчей, играя с повреждением. Форвард «Уорриорз» пройдёт дополнительное медицинское обследование, которое поможет выяснить, способен ли он продолжить играть с травмой до конца регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Убре провёл 55 матчей, набирая в среднем 15,4 очка, 6,0 подбора, 1,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота. В межсезонье-2021 контракт Убре истекает, баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:02
- 1 мая 2021
-
23:45
-
22:58
-
22:45
-
19:59
-
18:45
-
17:50
-
16:59
-
15:39
-
14:54
-
14:26
-
14:18
-
13:16
-
12:57
-
12:17
-
10:48
-
09:42
-
08:55
-
08:53
-
08:49
-
08:31
-
05:55
-
00:34
-
00:23
- 30 апреля 2021
-
23:51
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:12
-
21:52
-
21:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам