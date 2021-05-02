«Индиана» добыла самую крупную выездную победу в истории НБА

«Индиана Пэйсерз» разгромила «Оклахома-Сити Тандер» (152:95) в матче регулярного чемпионата и одержала самую крупную гостевую победу в истории НБА (+57).



Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», который в 2018 году на выезде разбил «Чикаго Буллс» со счётом 133:77 (+56). Преимущество «Пэйсерз» за четыре минуты до конца встречи составляло 67 очков. Это самая большая разница в счёте за последние 25 лет. Самая крупная победа в истории лиги в активе «Кливленд Кавальерс», который дома разгромил «Майами Хит» в 1991 году со счётом 148:80 (+68).

Кроме того, «Индиана» установила рекорд клуба по результативности в одном матче. Предыдущим рекордом были 150 очков в матче против «Денвера» в 1982 году. «Индиана» также стала первой командой с 1993 года, набравшей 150+ очков и пропустившей менее 100. В последний раз это делал «Сакраменто Кингз» в матче с «Филадельфией Сиксерс» (154:98).