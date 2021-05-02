Домантас Сабонис установил рекорд века в НБА

Центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис набрал 26 очков, 19 подборов и 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (152:95).



Сабонис оформил трипл-дабл уже в первой половине матча, набрав 22 очка, 11 подборов и 11 передач. Домантас стал первым игроком за последние 25 лет, которому удалось набрать трипл-дабл за первую половину с результативностью 20+ очков. «Индиана» одержала самую крупную гостевую победу в истории НБА (+57). Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», который в 2018 году на выезде разбил «Чикаго Буллс» со счётом 133:77 (+56). Преимущество «Пэйсерз» за 4 минуты до конца встречи составляло 67 очков. Это самая большая разница в счёте за последние 25 лет.

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