«Барселона» улетела из России с третьей попытки с огромной задержкой

«Барселона» столкнулась со сложностями при вылете из России после четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Зенитом».
Из-за технических неисправностей самолёта каталонцам пришлось провести ещё одну ночь в гостинице. Вылет в Испанию был запланирован на 15:30 мск 1 мая. Однако, по данным пресс-службы «Барселоны», рейс был задержан ещё на 1,5 часа и игроки каталонского клуба покинули Санкт-Петербург с третьей попытки в 17:00 мск.
Напомним, после поражения от «Зенита» в четвёртом матче счёт в четвертьфинальной серии плей-офф стал 2-2. Решающая игра пройдёт 4 мая в Барселоне. Победитель пары «Барселона» — «Зенит» в «Финале четырёх» встретится с лучшей командой пары «Милан» — «Бавария». В их четвертьфинальном противостоянии также потребовалась пятая игра.
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