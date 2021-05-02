Определён лучший молодой игрок сезона Единой лиги ВТБ

Защитник «Автодора» Никита Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба соревнований.
20-летний Никита Михайловский провел за «Автодор» 24 матча, в которых в среднем за 18,3 минуты на площадке набирал 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи, зарабатывая при этом 8,0 балла за эффективность действий. Лучший матч в этом сезоне защитник «Автодора» провёл против эстонского «Калева» (87:61). За 24 минуты на площадке россиянин записал в свой актив 24 очка с показателем эффективности 24.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
На награду лучшему молодому игроку претендовали несколько баскетболистов лиги не старше 22 лет.
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