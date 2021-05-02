Венсан Пуарье объяснил, почему променял НБА на «Реал»

Центровой мадридского «Реала» Венсан Пуарье рассказал, почему после отчисления из состава «Нью-Йорк Никс» не стал искать новые варианты за океаном, а вернулся в Европу.

"«Реал» был первым клубом, который позвонил, когда меня отчислили из «Никс». Решение о возвращении в Европу далось легко. Я сказал агенту, что хочу получать игровое время перед Олимпиадой. Сказал, что если будет нужно, вернусь в Европу. Это был несложный выбор. Был очень рад подписать контракт с «Реалом».

Я хотел получить долгосрочный контракт. До этого я сделал три движения за два года. Мне нравится стабильность. Сейчас я на 100% сфокусирован на баскетболе и у меня нет других забот", — приводит слова Пуарье Parlons Basket.

Отметим, что за два сезона в НБА, которые Пуарье провёл в составе «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс», француз принял участие лишь в 32 встречах. В канун дедлайна Венсан был выменян в «Нью-Йорк», руководство «Никс» сразу же его отчислило.