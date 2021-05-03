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30 очков Дончича не помогли «Маверикс» победить «Кингз», «Финикс» одолел «Оклахому»

30 очков Дончича не помогли «Маверикс» победить «Кингз», «Финикс» одолел «Оклахому»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз» со счётом 99:111.

В составе победителей лучшими в игре были Бадди Хилд (27 очков), Марвин Багли (23 очка и 9 подборов) и Ричаун Холмс (17 очков). У «Маверикс» наиболее результативными были Лука Дончич (30 очков), Джейлен Брансон (17 очков) и Дуайт Пауэлл (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
03 мая 2021, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Брансон - 17, Пауэлл - 13, Ричардсон - 11, Марьянович - 8, Бёрк - 7, Клебер - 5, Мелли - 4, Финни-Смит - 3, Коли-Стайн - 1, Бей, Грин, Порзингис, Редик, Терри, Хардуэй-младший, Хинтон
Сакраменто Кингз: Хилд - 27, Багли III - 23, Холмс - 17, Райт - 14, Халибёртон - 11, Джонс - 9, Дэвис - 8, Джеймс - 2, Барнс, Вудард, Гай, Кинг, Мету, Рэмси, Уайтсайд, Фокс, Харклесс

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» на выезде победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 123:120. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (32 очка), Крис Пол (18 очков и 11 передач) и Торри Крэйг (18 очков и 10 подборов). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Дариус Базли (19 очков), Тео Маледон (18 очков) и Тай Джером (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
03 мая 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 123
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 19, Маледон - 18, Джером - 15, Уильямс - 15, Deck - 11, Роби - 11, Дорт - 10, Михайлюк - 7, Брэдли - 6, Браун - 4, Покушевски - 4, Браун, Гилджес-Александер, Мускала, Оар, Холл, Хорфорд
Финикс Санз: Букер - 32, Крэйг - 18, Пол - 18, Бриджес - 17, Джонсон - 12, Шарич - 8, Камински - 7, Картер - 6, Эйтон - 5, Александер, Гэллоуэй, Краудер, Мур, Надер, Пэйн, Смит

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон» – «Портленд» (119:129), «Шарлотт» – «Майами» (111:121), «Хьюстон» – «Нью-Йорк» (97:122), «Сан-Антонио» – «Филадельфия» (111:113 ОТ).

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