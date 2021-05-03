30 очков Дончича не помогли «Маверикс» победить «Кингз», «Финикс» одолел «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз» со счётом 99:111.

В составе победителей лучшими в игре были Бадди Хилд (27 очков), Марвин Багли (23 очка и 9 подборов) и Ричаун Холмс (17 очков). У «Маверикс» наиболее результативными были Лука Дончич (30 очков), Джейлен Брансон (17 очков) и Дуайт Пауэлл (13 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» на выезде победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 123:120. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (32 очка), Крис Пол (18 очков и 11 передач) и Торри Крэйг (18 очков и 10 подборов). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Дариус Базли (19 очков), Тео Маледон (18 очков) и Тай Джером (15 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон» – «Портленд» (119:129), «Шарлотт» – «Майами» (111:121), «Хьюстон» – «Нью-Йорк» (97:122), «Сан-Антонио» – «Филадельфия» (111:113 ОТ).