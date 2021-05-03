«Бруклин» принял решение по Майку Джеймсу после истечения 10-дневного контракта

«Бруклин Нетс» подписал защитника Майка Джеймса на второй десятидневный контракт, сообщает инсайдер New York Times Майк Стайн на своей странице в «Твиттере».



У Джеймса будет шанс получить стандартное соглашение по окончании срока действия контракта. Майк набирал в среднем 6,2 очка, 3,7 передачи за 17,2 минуты в 6 матчах за «Нетс» во время действия первого 10-дневного контракта. Защитник выдал точность 35% с игры и 27% трёхочковых.



«Бруклин» подписал с Джеймсом 10-дневный контракт в конце апреля после ухода Ламаркуса Олдриджа, который завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Джеймс начинал сезон в ЦСКА, но месяц назад был отстранён из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с ЦСКА временно приостановлен и снова вступит в силу в межсезонье.