«Лейкерс» второй раз подряд проиграли аутсайдеру после возвращения Леброна Джеймса

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 114:121. Это поражение стало для «Лейкерс» вторым подряд от аутсайдера лиги после возвращения в состав Леброна Джеймса.
У победителей встречи лучшими в игре были Паскаль Сиакам (39 очков и 13 подборов), Кайл Лоури (37 очков и 11 передач) и Деандре Бембри (14 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Кайл Кузма (24 очка), Андре Драммонд (19 очков и 11 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков).
В следующем матче 4 мая «Лейкерс» примут «Денвер Наггетс», а «Рэпторс» 5 мая сыграют с «Клипперс».
Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Даллас» – «Сакраменто» (99:111), «Оклахома» – «Финикс» (120:123), «Бостон» – «Портленд» (119:129), «Шарлотт» – «Майами» (111:121), «Хьюстон» – «Нью-Йорк» (97:122), «Сан-Антонио» – «Филадельфия» (111:113 ОТ).
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