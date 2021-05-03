Робертсон высказался о приближении Уэстбрука к его историческому рекорду по трипл-даблам

Член зала славы НБА Оскар Робертсон поделился мнением о возможном рекорде лидера «Вашингтон Уиззардс» Рассела Уэстбрука. Ему остаётся сделать всего четыре трипл-дабла, чтобы повторить рекорд Робертсона. Оскар за карьеру сделал 181 трипл-дабл.
«Я думаю, что Уэстбрук побьёт этот рекорд. И я буду рад, когда это произойдёт. Он — потрясающий баскетболист и спортсмен.
Да, многие эксперты критикуют его, напоминая, что Уэстбрук ещё никогда не выигрывал НБА. Но этот парень в каждом матче показывает баскетбол, соответствующий уровню MVP», — сказал Робертсон в подкасте Hoop Du Jour.
Ранее Уэстбрук стал лишь вторым игроком в истории НБА, который сделал 200 подборов и отдал 200 передач за один календарный месяц. Ранее это удавалось только легендарному Робертсону в ноябре 1961-го и феврале 1962-го.
- 3 мая 2021
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
-
08:02
- 1 мая 2021
-
23:45
-
22:58
-
22:45
-
19:59
-
18:45
-
17:50
-
16:59
-
15:39