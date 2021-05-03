Робертсон высказался о приближении Уэстбрука к его историческому рекорду по трипл-даблам

Член зала славы НБА Оскар Робертсон поделился мнением о возможном рекорде лидера «Вашингтон Уиззардс» Рассела Уэстбрука. Ему остаётся сделать всего четыре трипл-дабла, чтобы повторить рекорд Робертсона. Оскар за карьеру сделал 181 трипл-дабл.

«Я думаю, что Уэстбрук побьёт этот рекорд. И я буду рад, когда это произойдёт. Он — потрясающий баскетболист и спортсмен.

Да, многие эксперты критикуют его, напоминая, что Уэстбрук ещё никогда не выигрывал НБА. Но этот парень в каждом матче показывает баскетбол, соответствующий уровню MVP», — сказал Робертсон в подкасте Hoop Du Jour.

Ранее Уэстбрук стал лишь вторым игроком в истории НБА, который сделал 200 подборов и отдал 200 передач за один календарный месяц. Ранее это удавалось только легендарному Робертсону в ноябре 1961-го и феврале 1962-го.