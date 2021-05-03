«Нью-Йорк» готов отдать громадную компенсацию за трансфер суперзвезды НБА

«Нью-Йорк Никс» может попытаться приобрести во время межсезонья разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, сообщает New York Post. Издание ссылается на менеджера одного из клубов НБА.

По его словам, «Никс» будут готовы предложить за Лилларда три или четыре пика первого раунда. Условие будет действовать, если в команде останутся Ар Джей Барретт и Оби Топпин. «Никс» обладают пятью выборами первого раунда на трёх предстоящих драфтах.

Ранее Yahoo Sports сообщил, что Лиллард недоволен игроками команды и рассматривает возможность ухода. Сам Дэмьен позднее признался, что нынешний сезон является одним из самых тяжелых в его карьере.

В нынешнем сезоне он в среднем набирает 28,3 очка, делает 7,5 передачи и 4,2 подбора.