Баскетболистка российского клуба обручилась со своей коллегой из сборной Испании

Форвард «УГМК» и «Сиэтла» Брианна Стюарт сообщила о помолвке с испанской баскетболисткой Мартой Ксаргай, которая выступает за «Жирону». О помолвке Стюарт сообщила в своём «инстаграме».
Стюарт выложила несколько фото, на которых она делает предложение своей избраннице.
«Я сделала это. Ещё одно кольцо. Она сказала мне «Да», — написала Стюарт.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Стюарт.
В апреле 2021 года Стюарт в составе УГМК выиграла чемпионат России и Евролигу. Также её признали MVP «Финала четырёх» Евролиги и MVP сезона в Премьер-лиге.
В то же время Ксаргай также сообщила в своём «инстаграме» о помолвке.
В настоящее время девушки вместе находятся в «пузыре» женской НБА в Брадетоне (Флорида). Ксаргай участвует в тренировочном лагере «Финикса».
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