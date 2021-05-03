Дэмьен Лиллард отреагировал на слухи о желании уйти из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал слухи, согласно которым он якобы хочет покинуть команду. Ранее соответствующая информация появилась в Yahoo Sports.
«Это всего лишь размышления автора. Я не злюсь на него, ведь он является журналистом, а писать такие статьи — его работа. Я ведь не могу требовать, чтобы он не выполнял свою работу. Но я понимаю, что из-за наших взаимоотношений с автором люди могут подумать, что он что-то знает.
Я могу войти в офис генменеджера клуба и сказать, что я думаю. У нас уже были такие разговоры. В этом нет никакого секрета. Я уже говорил об этом. Я разочарован игрой нашей команды. Возможно, это мой самый тяжёлый сезон в карьере, в этом нет секрета», — сказал Лиллард в интервью после очередного матча.
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