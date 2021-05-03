Хавьер Паскуаль: удивительно, как «Зенит» соревнуется с лучшей командой Европы

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от пятого решающего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной».
«Мы подошли к пятой игре. Знаем, что будет невероятно сложно играть, «Барселона» завершила регулярку на первой строчке, поэтому они начали дома и сейчас будут играть дома. Мы постараемся преодолеть всю серию, быть конкурентоспособными и быть в игре. Знаем, что практически невозможно выиграть трижды в плей-офф у «Барселоны», но мы попытаемся. Мы едем туда с планом на игру, намерены провести хороший матч и постараться быть в игре до конца. И, если у нас будут возможности выиграть, то выиграть. Что бы ни случилось, мы должны гордиться игроками за то, что они делали до сих пор. И теперь, что бы ни случилось, для нас это уже как победа, потому что удивительно, как мы соревнуемся с лучшей командой Европы. Так что надо продолжать, как в прошлой игре. Концентрация, менталитет, организованность», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.
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