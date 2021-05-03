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Один из лучших игроков ЦСКА изъявил желание перейти в НБА

Один из лучших игроков ЦСКА изъявил желание перейти в НБА
Баскетбол 0

Защитник московского ЦСКА Габриэль Лундберг рассказал, что в будущем мечтает продолжить свою карьеру в НБА.

«Когда я приехал в ЦСКА, я знал, что мне придётся быстро адаптироваться. В любом случае здесь мне позволили играть в собственном стиле. Несмотря на то что это такой большой клуб, они позволили мне быть самим собой!

Мой путь в Москву был очень долгим. Я думаю, что в духовном плане я отличаюсь от многих людей. Когда у меня есть цель, я делаю всё возможное для её достижения. НБА — это моя мечта, которую я хочу осуществить в какой-то момент, хотя сейчас я полностью сосредоточен на ЦСКА. Это лето будет очень весёлым!» — приводит слова Лундберга Gazzetta.gr со ссылкой на радио Tirando a Fallar.

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