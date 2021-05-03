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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.

Букер на прошлой неделе набирал 29,3 очка, 4,0 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч. «Финикс» одержал четыре победы в четырех матчах регулярного чемпионата, в том числе разгромил «Юта Джаз» (121:100) и поднялся на первое место в Западной конференции и стал лидером НБА по проценту побед.

Тейтум записывал себе в актив в среднем 42,7 очка, 6,0 подбора и 6,0 передачи. В матче против «Сан-Антонио» форвард обновил карьерный рекорд результативности, набрав 60 очков. «Бостон» выиграл два матча из трёх на неделе.

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