Определены игроки недели в НБА

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.



Букер на прошлой неделе набирал 29,3 очка, 4,0 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч. «Финикс» одержал четыре победы в четырех матчах регулярного чемпионата, в том числе разгромил «Юта Джаз» (121:100) и поднялся на первое место в Западной конференции и стал лидером НБА по проценту побед.



Тейтум записывал себе в актив в среднем 42,7 очка, 6,0 подбора и 6,0 передачи. В матче против «Сан-Антонио» форвард обновил карьерный рекорд результативности, набрав 60 очков. «Бостон» выиграл два матча из трёх на неделе.