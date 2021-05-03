Шарунас Ясикявичюс рассказал об извлечённых уроках в серии с «Зенитом»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от пятого решающего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Зенитом».

«Мы подошли к пятой игре, и пришло время отдать все силы, оставить всё на паркете. Мы также извлекли уроки из того, что у нас не получалось. Уверен, мои игроки понимают, что мы должны играть жёстче, дисциплинированнее, с чёткими идеями, а мы этого не делаем.



Завтра у нас ещё одна игра, и мы работали в течение восьми месяцев, чтобы сыграть её на своей площадке. Мы должны постараться показать хороший баскетбол. Я считаю, что в этой серии мы до сих пор не сыграли ни одной хорошей полноценной игры, и это то, что мы постараемся сделать. Надеюсь, всё сложится удачно для нас.



Прежде всего мы должны бороться. Бороться за каждый мяч, за каждый сантиметр. Если соперник за игру набирает на 14 подборов больше, это значит, что вы не выложились по максимуму. В первую очередь нам нужно обратить внимание на то, что мы можем контролировать. Мы должны продолжать выкладываться в защите. Мы хорошо защищались, но в пятой игре должны играть ещё лучше. И мы должны завершать атаки, быть жёсткими и не ждать, что нам подарят фолы, потому что в плей-офф не бывает легко. Так и должно быть. У нас очень низкий процент реализации двухочковых бросков и слишком мало трёхочковых, поэтому мы должны улучшить эти аспекты», — приводит слова Ясикявичюса пресс-служба турнира.