Экс-игрок сборной СССР подтвердил попытку подкупа команды перед финалом чемпионата Европы

Экс-игрок сборной СССР Хейно Энден подтвердил слова Шарунаса Марчюлениса о том, что греки пытались подкупить советских баскетболистов перед финалом чемпионата Европы 1987 года.
«В плей-офф было такое расписание, что между матчами оставался один свободный день. В эти выходные мы бывали в городе. Перед финалом мы с Сергеем Таракановым были в одном магазине в Афинах. Кажется, это была сувенирная лавка. К нам подошли двое мужчин средних лет, они были вежливы. Один разговаривал, другой находился чуть вдали. Мне предложили поспособствовать проигрышу в финале за деньги. Не помню точную сумму. Может быть, 5 или 10 тысяч долларов. В любом случае крупные деньги по тем временам. Мы вежливо отказывались, на это ушло довольно много времени. Сказали, что приехали на турнир за победой», – приводит слова Эндена Sport.postimees.ee.
Сборная Греции выиграла финал против сборной СССР со счётом 103:101 и завоевала свой первый титул в международных турнирах.
- 4 мая 2021
-
01:09
- 3 мая 2021
-
23:39
-
23:15
-
21:54
-
19:22
-
18:59
-
17:55
-
16:36
-
16:36
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
12:35
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15