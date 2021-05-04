Экс-игрок сборной СССР подтвердил попытку подкупа команды перед финалом чемпионата Европы

Экс-игрок сборной СССР Хейно Энден подтвердил слова Шарунаса Марчюлениса о том, что греки пытались подкупить советских баскетболистов перед финалом чемпионата Европы 1987 года.



«В плей-офф было такое расписание, что между матчами оставался один свободный день. В эти выходные мы бывали в городе. Перед финалом мы с Сергеем Таракановым были в одном магазине в Афинах. Кажется, это была сувенирная лавка. К нам подошли двое мужчин средних лет, они были вежливы. Один разговаривал, другой находился чуть вдали. Мне предложили поспособствовать проигрышу в финале за деньги. Не помню точную сумму. Может быть, 5 или 10 тысяч долларов. В любом случае крупные деньги по тем временам. Мы вежливо отказывались, на это ушло довольно много времени. Сказали, что приехали на турнир за победой», – приводит слова Эндена Sport.postimees.ee.



Сборная Греции выиграла финал против сборной СССР со счётом 103:101 и завоевала свой первый титул в международных турнирах.