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Расселл Уэстбрук оформил монстр трипл-дабл, превзойдя легендарных Чемберлена и Мэджика

Расселл Уэстбрук оформил монстр трипл-дабл, превзойдя легендарных Чемберлена и Мэджика
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 14 очков, 21 подбор и 24 передачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерз» (154:141).

Уэстбрук гарантированно оформил средний трипл-дабл за сезон, даже если в оставшихся играх наберет 0 передач и 0 подборов. Расселл сделал это в четвёртый раз за карьеру. Помимо Уэстбрука двузначные цифры в трех статистических категориях в среднем за сезон набирал только легендарный Оскар Робертсон в 1962 году.

Уэстбрук также стал первым игроком в истории, который более одного раза за карьеру набирал 20+ передач и 20+ подборов за игру. Уилт Чемберлен делал это один раз, больше никому подобное достижение не покорялось. Уэстбрук оформил пятый трипл-дабл с 20+ передач за карьеру, что является новым рекордом в истории НБА. Мэджик Джонсон и Рэджон Рондо оформляли по 4 таких трипл-дабла.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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