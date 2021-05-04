Кармело Энтони: пару лет назад не думал, что этот момент настанет. Я вернулся

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони отреагировал на попадание в топ-10 по количеству очков за карьеру в истории НБА. В матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (114:123) Кармело в начале второй четверти забросил трёхочковый с фолом. Перед матчем с «Хоукс» Энтони отставал от Элвина Хэйса, завершившего карьеру, на 9 очков. В итоге форвард «Блэйзерс» обошёл конкурента, который за карьеру набрал 27 313 очков.

После матча Энтони произнёс короткую речь в раздевалке. «Пару лет назад я не думал, что этот момент настанет. По каким-то причинам я перестал играть. Но я вернулся, продолжаю упорно работать. Я не сдавался, а теперь нахожусь в десятке лучших», — сказал Энтони.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Портленда».

Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387)