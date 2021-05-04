Мэджик Джонсон отказался от своих слов по MVP НБА и назвал нового обладателя награды

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился мнением о том, кто должен получить титул MVP сезона. Ранее Джонсон отдавал предпочтение разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Но, как признался Джонсон, он изменил мнение. Теперь фаворитом легенда НБА считает центрового «Денверг Наггетс» Николу Йокича. Он в нынешнем сезоне не пропустил ни одного матча.

«Леброн и Джоэль Эмбиид начали сезон так, что возглавили гонку за титул MVP. Затем горячий период был у Стефена Карри. Но самым стабильным парнем в течение сезона был Никола Йокич. Он помог своей команде отметиться серией 9-1. Йокич доказал, что заслуживает титул MVP», — написал Джонсон.

При этом 20 апреля в своём «твиттере» Джонсон назвал Карри MVP сезона. Тогда Мэджик утверждал, что у него больше нет сомнений, кто должен получить титул.