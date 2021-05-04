«Милан» обыграл «Баварию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

В Милане завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Милан» принимал «Баварию».
В первой четверти на паркете шла практически равная борьба, чуть удачливее в ней были хозяева — 24:22. К большому перерыву подопечные Мессины нарастили преимущество — 50:40. Третий игровой отрезок снова остался за хозяевами, в результате чего их перевес вырос до 14 очков — 72:58. В заключительные десять минут матча «Бавария» вернулась в игру, сократила отставание до двух очков, но в итоге хозяева всё же удержали лидерство — 92:89.
Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 34 очка. У «Баварии» 19 очков набрал Джален Рейнольдс. Благодаря победе «Милан» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где встретится с победителем пары «Барселона» — «Зенит».
- 5 мая 2021
-
00:23
-
00:18
- 4 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
21:34
-
20:59
-
19:46
-
18:51
-
17:30
-
16:23
-
15:12
-
14:45
-
13:54
-
13:07
-
12:27
-
11:39
-
10:31
-
09:41
-
09:29
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:08
-
01:09
- 3 мая 2021
-
23:39
-
23:15
-
21:54
-
19:22
-
18:59
-
17:55
-
16:36
-
16:36
-
14:49