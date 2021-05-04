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«Милан» обыграл «Баварию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

«Милан» обыграл «Баварию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Милан» принимал «Баварию».

В первой четверти на паркете шла практически равная борьба, чуть удачливее в ней были хозяева — 24:22. К большому перерыву подопечные Мессины нарастили преимущество — 50:40. Третий игровой отрезок снова остался за хозяевами, в результате чего их перевес вырос до 14 очков — 72:58. В заключительные десять минут матча «Бавария» вернулась в игру, сократила отставание до двух очков, но в итоге хозяева всё же удержали лидерство — 92:89.

Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 34 очка. У «Баварии» 19 очков набрал Джален Рейнольдс. Благодаря победе «Милан» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где встретится с победителем пары «Барселона» — «Зенит».

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
04 мая 2021, вторник. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
92 : 89
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Шилдс - 34, Дилэйни - 16, Хайнс - 12, Родригес - 8, Датоме - 7, Пантер - 7, Ледей - 4, Тарчевски - 4, Брукс, Мицов, Ролл, Эванс
Бавария: Рейнольдс - 19, Болдуин - 17, Джонсон - 14, Сили - 11, Ципсер - 10, Лучич - 8, Гист - 7, Шишко - 3, Амайце, Грант, Радошевич, Флаккадори
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