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Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Майами», «Бруклин» уступил «Милуоки»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Майами», «Бруклин» уступил «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:118.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, — 36 очков, 12 подборов и 4 передачи. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг – 38 очков, 3 подбора и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 118
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 23, Холидэй - 23, Форбс - 14, Дивинченцо - 10, Лопес - 8, Портис - 5, Такер - 3, Коннотон - 2, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Тиг
Бруклин Нетс: Ирвинг - 38, Дюрант - 32, Харрис - 12, James - 10, Грин - 10, Гриффин - 9, Шамет - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден

В параллельной встрече «Даллас Маверикс» переиграл на выезде «Майами Хит» (127:113). Защитник «Далласа» Тим Хардуэй стал самым результативным игроком матча – 36 очков, 4 подбора и 1 передача. У разыгрывающего «Маверикс» Луки Дончича – дабл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Горан Драгич - 19, Робинсон - 19, Ариза - 18, Винсент - 14, Нанн - 14, Адебайо - 11, Страс - 8, Дедмон - 6, Ачиува - 2, Окпала - 2, Батлер, Бьелица, Игуодала, Оладипо, Хаслем, Хироу
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 36, Дончич - 23, Брансон - 19, Ричардсон - 17, Финни-Смит - 12, Пауэлл - 7, Бёрк - 5, Грин - 4, Коли-Стайн - 2, Редик - 2, Бей, Клебер , Марьянович, Мелли, Порзингис, Терри, Хинтон

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» на выезде победил «Детройт Пистонс» (102:99), «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Финикс Санз» (118:134 ОТ), «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (108:103), а «Оклахома-Сити Тандер» на выезде уступила «Сакраменто Кингз» (99:103).

НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
99 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Диалло - 35, Думбуйа - 20, Джексон - 14, Окафор - 12, Бей - 7, Ли - 4, Хейз - 4, Стюарт - 3, Грант, Джексон, Джозеф, Кук, Макгрудер, Пламли, Сирвидис, Смит, Эллингтон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 23, Розир - 18, Мартин - 17, Уонамэйкер - 15, Зеллер - 11, Макдэниелс - 10, Кэри - 4, Бийомбо - 2, Монк - 2, Бриджес, Вашингтон, Грэм, Дарлинг, Мартин, Риллер, Ричардс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 134
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Окоро - 32, Секстон - 29, Аллен - 17, Осман - 16, Дотсон - 7, Лав - 7, Кабенгеле - 5, Уэйд - 5, Гарлэнд, Деллаведова, Мартин, Нэнс, Принс, Стивенс, Томас, Уиндлер, Хартенштайн
Финикс Санз: Букер - 31, Пол - 23, Бриджес - 22, Эйтон - 15, Камински - 11, Крэйг - 9, Джонсон - 7, Шарич - 7, Пэйн - 6, Картер - 3, Александер, Гэллоуэй, Краудер, Мур, Надер, Смит
НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 33, Уильямсон - 23, Бледсо - 14, Ингрэм - 13, Маршалл - 10, Хэйс - 8, Джонсон - 6, Адамс - 1, Louzada Silva, Александер-Уолкер, Габриэль, Ивунду, Льюис, Нанналли, Харт, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Уиггинс - 26, Пул - 9, Луни - 8, Мюлдер - 8, Грин - 7, Бэйзмор - 5, Тоскано-Андерсон - 3, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
НБА - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 24, Deck - 16, Дорт - 10, Оар - 9, Джером - 8, Михайлюк - 7, Холл - 7, Браун - 6, Маледон - 6, Роби - 6, Браун, Брэдли, Гилджес-Александер, Мускала, Покушевски, Уильямс, Хорфорд
Сакраменто Кингз: Дэвис - 18, Хилд - 18, Багли III - 13, Джеймс - 13, Райт - 13, Холмс - 13, Харклесс - 11, Джонс - 4, Барнс, Вудард, Гай, Кинг, Мету, Рэмси, Уайтсайд, Фокс, Халибёртон
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