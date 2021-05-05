Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Майами», «Бруклин» уступил «Милуоки»

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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:118.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, — 36 очков, 12 подборов и 4 передачи. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг – 38 очков, 3 подбора и 5 передач.

В параллельной встрече «Даллас Маверикс» переиграл на выезде «Майами Хит» (127:113). Защитник «Далласа» Тим Хардуэй стал самым результативным игроком матча – 36 очков, 4 подбора и 1 передача. У разыгрывающего «Маверикс» Луки Дончича – дабл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 8 передач.

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» на выезде победил «Детройт Пистонс» (102:99), «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Финикс Санз» (118:134 ОТ), «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (108:103), а «Оклахома-Сити Тандер» на выезде уступила «Сакраменто Кингз» (99:103).