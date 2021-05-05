Определён MVP пятых матчей плей-офф Евролиги

Защитник «Милана» Шевон Шилдс признан самым ценным игроком пятых матчей плей-офф Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Баварией» (92:89) Шилдс набрал 34 очка и 5 подборов при рейтинге эффективности 41 балл. Шилдс установил рекорд карьеры по результативности и индексу полезности в Евролиге. Американский баскетболист впервые признан MVP недели за три года выступления в турнире.
В пятерку лучших игроков недели также вошли тяжелый форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон (38 баллов), центровой «Баварии» Джален Рейнольдс (24 балла), форвард «Баварии» Джаджуан Джонсон (22 балла) и центровой «Милана» Кайл Хайнс (22 балла).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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