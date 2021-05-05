Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определён MVP пятых матчей плей-офф Евролиги

Определён MVP пятых матчей плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Милана» Шевон Шилдс признан самым ценным игроком пятых матчей плей-офф Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Баварией» (92:89) Шилдс набрал 34 очка и 5 подборов при рейтинге эффективности 41 балл. Шилдс установил рекорд карьеры по результативности и индексу полезности в Евролиге. Американский баскетболист впервые признан MVP недели за три года выступления в турнире.

В пятерку лучших игроков недели также вошли тяжелый форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон (38 баллов), центровой «Баварии» Джален Рейнольдс (24 балла), форвард «Баварии» Джаджуан Джонсон (22 балла) и центровой «Милана» Кайл Хайнс (22 балла).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021