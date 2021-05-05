Станислав Ерёмин высказался о вылете «Зенита» из плей-офф и раскладе на Ф4 Евролиги

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался о вылете «Зенита» из плей-офф Евролиги, а также поделился ожиданиями от «Финала четырёх».

«Зенит» и «Баварию» стоит выделить из всех 16 участников Евролиги. Речь не только про результаты, которые, безусловно, заслуживают уважения, но и про целостную игру коллективов, по бюджетам заметно уступающим тем, кто сейчас в топе. Конечно, все размечтались, что у «Зенита» есть шансы в серии с «Барселоной». Трижды обыграть их почти нереально, как и говорил тренер Паскуаль. Надо, чтобы они всегда выступали заметно ниже своего уровня.



«Анадолу» очень сильно играл в регулярном сезоне. Но у каждой команды бывают свои периоды подъёмов и спадов. Матчи с «Реалом» показали, что и у турецкого коллектива есть слабые места. До серии плей-офф я считал команду Эргина Атамана главным фаворитом турнира. Сейчас думаю, что шансы у всех команд в Кёльне равны», — приводят слова Ерёмина «Известия».