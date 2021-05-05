Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Станислав Ерёмин высказался о вылете «Зенита» из плей-офф и раскладе на Ф4 Евролиги

Станислав Ерёмин высказался о вылете «Зенита» из плей-офф и раскладе на Ф4 Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался о вылете «Зенита» из плей-офф Евролиги, а также поделился ожиданиями от «Финала четырёх».

«Зенит» и «Баварию» стоит выделить из всех 16 участников Евролиги. Речь не только про результаты, которые, безусловно, заслуживают уважения, но и про целостную игру коллективов, по бюджетам заметно уступающим тем, кто сейчас в топе. Конечно, все размечтались, что у «Зенита» есть шансы в серии с «Барселоной». Трижды обыграть их почти нереально, как и говорил тренер Паскуаль. Надо, чтобы они всегда выступали заметно ниже своего уровня.

«Анадолу» очень сильно играл в регулярном сезоне. Но у каждой команды бывают свои периоды подъёмов и спадов. Матчи с «Реалом» показали, что и у турецкого коллектива есть слабые места. До серии плей-офф я считал команду Эргина Атамана главным фаворитом турнира. Сейчас думаю, что шансы у всех команд в Кёльне равны», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Испанский журналист — о «Зените»: бюджет в два раза меньше, но смогли поразить «Барселону»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021