Тренер российского клуба признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

ФИБА назвала лучшего тренера нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Награду получил наставник «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Он вывел свою команду в «Финал восьми». Заключительная стадия турнира стартует сегодня, 5 мая, в Нижнем Новгороде. На пути к «Финалу восьми» «Нижний Новгород» выбил из турнира АЕК (Греция) и «Тюрк Телеком» (Турция). Они входили в число фаворитов Лиги чемпионов.

В 1/4 финала соревнований «Нижний Новгород» встретится с «Сарагосой» (Испания). Этот матч будет проходить сегодня, 5 мая.

Победителя в номинации «лучший тренер» определяли с помощью голосования болельщиков, журналистов и тренеров команд-участниц турнира. За Лукича проголосовали 26% участников. Второе место занял главный тренер «Иберостар Тенерифе» Чус Видоррета. За него проголосовал 21%.