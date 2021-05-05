«Нью-Йорк» подписал контракт на $ 13,6 млн с игроком, на которого претендовал ЦСКА
Аргентинский защитник Лука Вильдоса подписал контракт на четыре года с клубом НБА «Нью-Йорк Никс». По контракту он получит $ 13,6 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента Алекса Саратсиса.
Вильдоса прилетит в Нью-Йорк после того, как решит вопросы с миграционной службой США. При этом пока неизвестно, когда точно он присоединится к команде.
25-летний Вильдоса начинал карьеру в Аргентине. В 2017 году он перешёл в «Басконию» и провёл четыре сезона в Испании. Вильдоса был одним из лидеров команды. В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он в среднем набирал 10,1 очка, делал 3,4 ассиста, проводя по 25,2 минуты на площадке.
Ранее сообщалось, что Вильдосой интересуется московский ЦСКА.
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