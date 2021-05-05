Лукич, Воронцевич и Кущенко объяснили вылет «Нижнего Новгорода» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Нижний Новгород» в «Финале восьми» уступил «Сарагосе» со счётом 78:86.
«Учитывая их состав, нам сложно было найти уязвимые моменты. Можем говорить, что в первой половине матча мы вели, думаю, без каких-либо сомнений. Я хотел бы сказать, что игроки сделали всё возможное», — цитирует Лукича ТАСС.
«Мы пропустили очень много бросков и иногда плохо оборонялись, иногда были недостатки в передачах. Может быть, немного устали. Мы попытались сыграть в быстрый баскетбол, но совершили несколько ошибок. Сложно объяснить, что пошло не так.
Это остаётся опытом, неприятным, но опытом. Болельщики сделали многое для нас, учитывая обстоятельства и пандемию. Прекрасно, что болельщики могут прийти и нас поддержать», — добавил форвард команды Андрей Воронцевич.
Также о поражении команды высказался президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
«Нижнему» не хватило опыта больших игр. Обидное поражение, шансы были, но надо попадать открытые броски. Не шли броски у лидеров команды, а если «трёха» у «Нижнего» не летит, то шансы на успех команды сильно снижаются», — заключил Кущенко.
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