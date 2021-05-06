Самый высокий игрок НБА поставил 4 блок-шота за минуту

Центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл поставил рекордные в карьере 4 блок-шота в течение одной минуты в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (132:96).

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226-сантиметровый Фолл — самый высокий игрок НБА. Тако перед стартом сезона подписал двусторонний контракт с «Бостоном». В дебютном сезоне-2019/2020 за «Селтикс» центровой провёл на площадке 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2,0 подбора в среднем за игру. Большую часть чемпионата он провел в Лиге развития, где набирал в среднем 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота. В этом сезоне Тако сыграл 16 матчей в НБА, набирая 2,8 очка, 2,7 подбора и 1,1 блок-шота за 7,1 минуты.