Дэмьен Лиллард назвал лучшего игрока НБА. Это не Леброн Джеймс

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, кого считает лучшим игроком НБА. По мнению Лилларда, лучшим является форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. По крайней мере на этот статус звёздный игрок может претендовать, когда у него нет проблем со здоровьем.

«Лучший игрок? Наверное, Дюрант. Когда он здоров, Дюрант и Леброн примерно на одном уровне. Когда с Кевином всё в порядке, я думаю, что он является лучшим игроком в лиге. Понимаете, никто не может защищаться против него. Если у него нет проблем со здоровьем, он легко забрасывает после дриблинга, он делает всё, может пройти под кольцо, блокировать его бросок невозможно. Он прекрасно двигается, учитывая его габариты. Кто может сдержать такого игрока? Опять же, речь о том, когда он здоров», — цитирует Лилларда Fadeaway World.

В среднем в нынешнем сезоне Дюрант набирает 28,3 очка, делает 6,9 подбора и 5,2 ассиста.