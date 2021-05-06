Эксперт: Леброн — величайший, но Джордан никогда не сделал бы такого заявления, как он
Бывший баскетболист НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс принял участие в дебатах, касающихся сравнения легенды лиги Майкла Джордана и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Многие специалисты спорят о том, кто из них является величайшим игроком в истории.
Уильямс отдал должное Леброну, но выразил недоумение в связи с недавним интервью игрока. В нём Леброн заявил, что никогда не вернётся на пик своей игры.
«Я думаю, что Леброн — лучший игрок в истории. Я уже говорил это и придерживаюсь такого мнения. Но слова Леброна… Я сам играл за «Буллз», рос и смотрел на Джордана. Майкл никогда не сказал бы ничего такого. Он никогда бы не стал сообщать такую информацию журналистам и соперникам», — цитирует Уильямса ESPN.
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