Эксперт: Леброн — величайший, но Джордан никогда не сделал бы такого заявления, как он

Бывший баскетболист НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс принял участие в дебатах, касающихся сравнения легенды лиги Майкла Джордана и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Многие специалисты спорят о том, кто из них является величайшим игроком в истории.

Уильямс отдал должное Леброну, но выразил недоумение в связи с недавним интервью игрока. В нём Леброн заявил, что никогда не вернётся на пик своей игры.

«Я думаю, что Леброн — лучший игрок в истории. Я уже говорил это и придерживаюсь такого мнения. Но слова Леброна… Я сам играл за «Буллз», рос и смотрел на Джордана. Майкл никогда не сказал бы ничего такого. Он никогда бы не стал сообщать такую информацию журналистам и соперникам», — цитирует Уильямса ESPN.