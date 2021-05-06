Назван лучший оборонительный игрок сезона Единой лиги ВТБ

Форвард УНИКСа Джон Браун был признан лучшим оборонительным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021. В завершившемся регулярном чемпионате Браун принял участие в 23 матчах. В среднем он набирал 8,4 очка, делал 5 подборов. Его показатель эффективности составил 12,3 балла.
Браун был лучшим в лиге по перехватам (2,1). Казанцы заняли второе место в чемпионате по действиям в обороне. В среднем они пропускали 74,8 очка за матч.
Ранее приз в данной номинации получали Александр Каун, Андрей Воронцевич, Кайл Хайнс, Никита Курбанов, Дмитрий Кулагин и Морис Ндур. Браун стал уже вторым игроком в истории УНИКСа, который получил эту награду. Ндур также выступал за казанский клуб.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
- 6 мая 2021
-
15:19
-
14:45
-
14:02
-
13:19
-
12:40
-
11:30
-
10:54
-
10:17
-
09:47
-
09:19
-
08:22
-
08:20
-
08:17
-
08:16
-
00:33
- 5 мая 2021
-
23:38
-
22:52
-
22:19
-
20:59
-
19:44
-
17:59
-
16:40
-
15:26
-
14:58
-
13:48
-
13:03
-
12:46
-
11:58
-
10:51
-
10:47
-
08:36
-
08:32
-
05:29
-
00:58
-
00:49