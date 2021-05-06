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Назван лучший оборонительный игрок сезона Единой лиги ВТБ

Назван лучший оборонительный игрок сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард УНИКСа Джон Браун был признан лучшим оборонительным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021. В завершившемся регулярном чемпионате Браун принял участие в 23 матчах. В среднем он набирал 8,4 очка, делал 5 подборов. Его показатель эффективности составил 12,3 балла.

Браун был лучшим в лиге по перехватам (2,1). Казанцы заняли второе место в чемпионате по действиям в обороне. В среднем они пропускали 74,8 очка за матч.

Ранее приз в данной номинации получали Александр Каун, Андрей Воронцевич, Кайл Хайнс, Никита Курбанов, Дмитрий Кулагин и Морис Ндур. Браун стал уже вторым игроком в истории УНИКСа, который получил эту награду. Ндур также выступал за казанский клуб.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

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