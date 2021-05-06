Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

В Нижнем Новгороде продолжаются решающие матчи Лиги чемпионов ФИБА. Сегодня, 6 мая, были сыграны ещё два матча «Финала восьми», по итогам которых определились все полуфинальные пары турнира.

«Страсбур» в овертайме сломил сопротивление «Иберостар Тенерифе» (88:86). Для другой испанской команды день сложился успешно, «Сан-Пабло Бургос» переиграл «Хапоэль» из Холона со счётом 86:77 и обеспечил себе дальнейшее участие в турнире.

Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов сразятся «Сарагоса» — «Пынар Каршыяка» и «Сан-Пабло Бургос» — «Страсбур».

Напомним, что 5 мая «Нижний Новгород» не воспользовался шансом пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Зорана Лукича уступила испанской «Сарагосе» со счётом 78:86.