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Кевин Дюрант объяснил, почему спорит с хейтерами в социальных сетях

Кевин Дюрант объяснил, почему спорит с хейтерами в социальных сетях
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, почему предпочитает не избегать споров с хейтерами в социальных сетях.

«Мне нравятся подшучивание и все эти разговоры об игре и о том, кем я являюсь. Если разговор получается интересным, буду говорить с кем угодно. Мне нравится говорить людям правду, особенно если речь идёт обо мне. Чертовски весело наблюдать за тем, что отвечают люди.

«Твиттер» сделал меня лучше. Я стал более остроумным, стал лучше с точки зрения психологии и мыслительного процесса», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

Дюрант проводит первый полноценный сезон в составе «Бруклин Нетс». Формально он числился в ростере команды и в минувшем сезоне, но не выступал, так как залечивал тяжёлую травму.

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