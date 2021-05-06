Кевин Дюрант объяснил, почему спорит с хейтерами в социальных сетях
Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, почему предпочитает не избегать споров с хейтерами в социальных сетях.
«Мне нравятся подшучивание и все эти разговоры об игре и о том, кем я являюсь. Если разговор получается интересным, буду говорить с кем угодно. Мне нравится говорить людям правду, особенно если речь идёт обо мне. Чертовски весело наблюдать за тем, что отвечают люди.
«Твиттер» сделал меня лучше. Я стал более остроумным, стал лучше с точки зрения психологии и мыслительного процесса», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.
Дюрант проводит первый полноценный сезон в составе «Бруклин Нетс». Формально он числился в ростере команды и в минувшем сезоне, но не выступал, так как залечивал тяжёлую травму.
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