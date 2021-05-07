«Даллас» обыграл «Бруклин», несмотря на 45 очков Ирвинга, «Уизардс» победили «Рэпторс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 113:109.

В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (24 очка и 10 подборов), Тим Хардуэй (23 очка) и Дориан Финни-Смит (17 очков). У «Нетс» наиболее результативными в матче были Кайри Ирвинг (45 очков), Кевин Дюрант (20 очков и девять подборов) и Блэйк Гриффин (10 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме победил «Торонто Рэпторс» со счётом 131:129. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (28 очков), Рауль Нето (25 очков), Робин Лопес (24 очка), а также оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (13 очков, 17 подборов и 17 передач). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Паскаль Сиакам (44 очка и 11 подборов), Гари Трент (25 очков) и Фред Ванвлит (22 очка).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Шарлотт» – «Чикаго» (99:120), «Детройт» – «Мемфис» (111:97), «Индиана» – «Атланта» (133:126).