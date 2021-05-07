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«Даллас» обыграл «Бруклин», несмотря на 45 очков Ирвинга, «Уизардс» победили «Рэпторс»

«Даллас» обыграл «Бруклин», несмотря на 45 очков Ирвинга, «Уизардс» победили «Рэпторс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 113:109.

В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (24 очка и 10 подборов), Тим Хардуэй (23 очка) и Дориан Финни-Смит (17 очков). У «Нетс» наиболее результативными в матче были Кайри Ирвинг (45 очков), Кевин Дюрант (20 очков и девять подборов) и Блэйк Гриффин (10 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Хардуэй-младший - 23, Финни-Смит - 17, Брансон - 15, Пауэлл - 12, Ричардсон - 10, Коли-Стайн - 6, Грин - 4, Бёрк - 2, Бей, Клебер , Марьянович, Мелли, Порзингис, Редик, Терри, Хинтон
Бруклин Нетс: Ирвинг - 45, Дюрант - 20, Грин - 11, Браун - 10, Гриффин - 10, Харрис - 9, James - 2, Клэкстон - 2, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден, Шамет

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме победил «Торонто Рэпторс» со счётом 131:129. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (28 очков), Рауль Нето (25 очков), Робин Лопес (24 очка), а также оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (13 очков, 17 подборов и 17 передач). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Паскаль Сиакам (44 очка и 11 подборов), Гари Трент (25 очков) и Фред Ванвлит (22 очка).

НБА - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
129 : 131
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 44, Трент-мл. - 25, Ванвлит - 22, Берч - 17, Бембри - 10, Флинн - 4, Gillespie - 3, Харрис - 2, Худ - 2, Ануноби, Буше, Бэйнс, Ватанабэ, Джонсон, Лоури, Уотсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 28, Нето - 25, Лопес - 24, Дав. Бертанс - 14, Уэстбрук - 13, Лень - 10, Мэтьюз - 8, Хатчинсон - 7, Смит - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Гэффорд, Уинстон, Хатимура

Также в НБА прошли ещё три матча: «Шарлотт» – «Чикаго» (99:120), «Детройт» – «Мемфис» (111:97), «Индиана» – «Атланта» (133:126).

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