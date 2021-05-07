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Сергей Панов: встреча «Нижнего» и ЦСКА в плей-офф — непонятная и алогичная ситуация

Сергей Панов: встреча «Нижнего» и ЦСКА в плей-офф — непонятная и алогичная ситуация
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Я бы никогда не подумал, что, заняв пятое место и показав максимально возможный результат за последнее время, мы встретимся с ЦСКА в четвертьфинале. Учитывая нашу разницу в бюджетах и разницу всего в одно место в турнирной таблице, это какая-то непонятная и алогичная ситуация в российском баскетболе.

Постараемся исправить те ошибки, которые у нас были допущены в «Финале восьми» Лиги чемпионов, чтобы показать результат с ЦСКА», — приводит слова Панова ТАСС.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвёртое место, «Нижний Новгород» — пятое. Первая встреча команд состоится 12 мая. Начало матча — 20:00 мск.

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