Назван самый ценный игрок Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021
Форвард «Страсбурга» Бонзи Колсон признан самым ценным игроком Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба турнира.
Колсон принял участие в 12 матчах турнира, в которых в среднем набирал 18,2 очка, 6,3 подбора и 1,5 передачи за игру.
Помимо Колсона, в нынешнем сезоне больше 18 очков и 6 подборов в среднем за игру набирал только Рэймаром Морганом из «Каршияки». Награда MVP будет вручена перед вторым полуфиналом «Финала восьми», в котором «Страсбург» встретится с действующими чемпионами турнира «Сан-Пабло Бургос».
За выход в финал соревнований поборются также «Сарагоса» и «Каршияка». Оба полуфинала состоятся сегодня, 7 мая. Напомним, «Финал восьми» проходит в Нижнем Новгороде. Заключительный матч турнира пройдёт 9 мая.
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